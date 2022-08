Septante cuistax pour le 10e anniversaire d’un beau rendez-vous à Huissignies

Dimanche, le Centre culturel et sportif de La Marcotte à Huissignies accueillait la 10e édition des "quatre heures de cuistax" de Huissignies, une organisation bien rodée qui n’a pas failli à sa réputation. À la tête de l’événement, Pierre Dath et sa fille Caroline ont à nouveau pu compter sur une équipe d’une bonne trentaine de bénévoles parmi lesquels, outre les inévitables barmen et chefs barbecue, des signaleurs, infirmiers et autres mécanos qui ont veillé à la sécurité et au bon déroulement de l’épreuve. " Une journée comme celle d’aujourd’hui n’est possible que par la conjonction d’énergie et de compétences", asouligné Pierre Dath dans son discours d’accueil. " Après ces deux années Covid, quel bonheur pour moi de vous retrouver pour cette 10e édition, une édition que je dédie à Michel Duquesne, qui nous a quittés il y a peu et qui était de la toute première organisation en 1985, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont fait et qui font de cet événement une réussite."