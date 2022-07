Guinguette de la Halte, au relais nautique

Souhaitant également faire découvrir les atouts et attraits de l’entité, les membres de l’OTC ont décidé de mettre à l’honneur l’une des portes d’entrée touristique de la Ville, à savoir la Halte du Relais nautique de Ladeuze, situé aux abords de l’écluse n°15 du canal Ath-Blaton à la Grande Drève. Si le site est encore par trop méconnu des autochtones, il est pourtant reconnu comme Pavillon d’or du tourisme fluvial, accueillant chaque année de nombreux touristes utilisant les voies d’eau navigables comme moyen de déplacement et de découverte. Pour d’autres, en quête d’un logement insolite, leMeermin boot, une péniche aménagée, offre un cadre idéal pour le dépaysement et la quiétude tout en se trouvant au centre d’un réseau points nœuds favorisant balades cyclo et découverte de sites touristiques d’exception.

Dimanche 31 juillet dès 10h, l’OTC y organise donc la première édition de la " Guinguette de la Halte", une journée d’activités gratuites dédiées aux familles. Au programme: un petit marché artisanal proposant produits de bouche, céramiques ou artisanat du bois, une initiation aux paddle et kayak sur le canal encadrée par l’équipe de Decathlon Mons, la découverte du navimodélisme -bateaux téléguidés – par les membres du Club La Licorne, des animations musicales avec la fanfare itinérante des "Mercenaires" et l’orgue de barbarie de Patrick Demarbaix, la découverte du fonctionnement d’une écluse par un responsable du SPW, un jeu de clous et bien évidemment une buvette et une petite restauration. Pour les fans de pétanque, si aucun terrain ne sera tracé, ils sont néanmoins invités à prendre leurs boules, un coin sera prévu pour qu’ils puissent s’y adonner librement.

Un site à découvrir et une belle journée en perspective à vivre en famille ou entre amis, le tout sous un soleil que l’on annonce bien présent.