Le musée de la Vie rurale (Huissignies) ouvre ses portes le 21 juillet

Jeudi 21 juillet, le Musée de la Vie rurale de Huissignies ouvrira ses portes pour les traditionnelles festivités de la Fête nationale. Malgré les dégâts occasionnés par la tempête de grêle de mai dernier et le déménagement de certaines collections, l’équipe du MVR a décidé de maintenir l’événement tout en l’adaptant. Dès 13h, le public aura ainsi l’opportunité de visiter les salles encore accessibles, de découvrir l’exposition de machines agricoles et de parcourir le village au gré de balades en chariot. Un château gonflable sera installé à l’arrière du musée à l’intention des plus jeunes. De quoi se dépenser tandis que leurs parents pourront profiter des bienfaits de la taverne du « Barbechin », que ce soit au niveau des boissons et de la petite restauration. Il est par ailleurs possible de commander par mail - jusqu’au 18 juillet – des pagnons à 0,50€/pièce.