Outre l’entretien et le remplacement de dalles de béton en divers lieux de l’entité, les travaux, estimés à 1,5 million €, prévoient de nouveaux revêtements pour les rues de l’Église et des Hauts Arbres à Huissignies, la réfection de la rue des Héros de Roumont et la rénovation des pistes cyclables de la rue des Trois Chapelles à Grosage, un nouvel aqueduc à la rue d’Ath et l’aménagement complet revêtement, égouttage et trottoirs – de la rue Royale à Chièvres ainsi que de nouveaux trottoirs et égouttage à la rue de Quièvremont à Vaudignies. Concernant ces deux dossiers, la Société publique de gestion de l’eau (SGPE) interviendra pour un montant total de 350000€.

" Comme vous le constatez, les investissements sont massivement destinés aux routes, trottoirs et pistes cyclables de l’entité ", souligne Didier Lebailly (Écolo), l’échevin de la Mobilité. " Vu la situation budgétaire difficile, des choix ont dû être opérés. Notre préoccupation s’est focalisée sur l’état des voiries et la sécurité des usagers. Grâce au droit de tirage, nous avons pu dégager un budget pour la mobilité douce, notamment des trottoirs à la rue Royale el la réfection des pistes cyclables de Grosage, des pistes devenues impraticables et dangereuses. L’objectif est d’inciter à la pratique du vélo en renforçant les connexions cyclables entre villages, une demande émanant des réunions préparatoires du nouveau PCDR. Nous répondons ainsi à une demande en matière de mobilité mais aussi de lutte contre le dérèglement climatique ."

Phasages à prévoir

Concernant les bâtiments communaux, " on devra, si nécessaire et si possible, réaliser les éventuels travaux sur fonds propre. Une réflexion est en cours à ce propos ". Parmi ceux-ci, l’aménagement de l’église désaffectée de Tongre-Saint-Martin - projet déjà repris dans le PIC 2020-2022 – devrait faire l’objet d’une fiche au sein du PCDR. " La commission locale de développement rural l’a récemment validée et proposée comme projet à court terme ", souligne l’échevin. Autre dossier, celui du Musée de la Vie rurale. " On a prévu en collège de nous orienter finalement vers un phasage et un étalement des travaux initialement prévus, ceci afin de ne pas réduire la voilure d’un projet dont les coûts ont considérablement augmenté au vu des circonstances actuelles ". Didier Lebailly évoque aussi les dossiers UREBA, relatifs à l’isolation des écoles, projets connaissant pareille flambée des prix pour des subsides n’évoluant pas à l’avenant.

Didier Lebailly est revenu sur le dossier de rénovation de l’église Saint-Martin de Chièvres et la nécessité d’envisager un retour au phasage initial des travaux. " Il est important de se garder des moyens pour aider nos concitoyens qui rencontrent de plus en plus de difficultés à nouer les deux bouts. Ceux-ci seront de plus en plus nombreux à se tourner vers le CPAS que nous devrons alors aider. Il n’est donc pas question ici de choisir entre une rue ou un bâtiment à rénover mais bien de choisir entre investir dans le béton OU dans l’humain et le social. Personnellement, s’il faut choisir, je n’hésiterai pas. Il ne s’agit pas ici de populisme mais de choix à effectuer dans l’intérêt des citoyens, a fortiori les plus démunis ".

Une proposition qui n’a pas été commentée, mais qui pourrait rapidement revenir sur la table du conseil.