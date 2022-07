" La victime est une personne âgée ", indique la zone de police Sylle et Dendre. " Les auteurs, au nombre de trois, ont forcé la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, ces derniers ont emmené la victime à l’étage et fouillé les différentes pièces de l’immeuble à la recherche d’argent. En quittant les lieux, les malfrats ont emporté un ordinateur portable ainsi que divers documents. Le laboratoire de la police judiciaire est descendu sur place et le portraitiste a été sollicité ".

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux par la cellule chiévroise du Partenariat local de prévention (PLP), la police précise également que durant la même matinée, des agissements suspects ont également été signalés à la rue de Mons à Chièvres.

" Des individus se sont rendus chez un riverain sollicitant des pinces prétextant une panne de voiture. Celle-ci, de teinte noire, est activement recherchée ".

Toute personne ayant été témoin ou disposant d’informations à ce sujet est invitée à prendre contact avec la police locale.

" En cette période de vacances et d’absences parfois prolongées, il est utile de communiquer avec nos familles et voisins aux fins de surveiller les allées et venues et de lutter tous ensemble contre les vols dans les habitations. Restons vigilants face aux agissements suspects qu’il est nécessaire de communiquer au 101 le cas échéant ", conclut le message.

Infos: Christine Wallemacq – Inspecteur Principal de la Zone de police Sylle et Dendre au 068250580 ou 0475 630161