L’actrice Émile Dequenne en invitée surprise au conseil communal de Chièvres!

Pour lui rendre hommage, le bourgmestre Olivier Hartiel avait contacté les frères Dardenne, ceux-là même qui avaient lancé la carrière de l’actrice avec " Rosetta ", film pour lequel elle a remporté le prix d’interprétation féminine en 1999. Dans une vidéo - à revoir sur le site Facebook de la Ville -, Luc et Jean-Pierre Dardenne ont ainsi évoqué leur rencontre avec la Chiévroise et les nombreuses anecdotes d’un tournage mémorable, concluant leur intervention par: " Bravo pour tous les autres rôles que tu as eus et tous ceux que tu auras encore parce que dans ton dernier film, tu étais magnifique. Une très très belle vie de grande parmi les grands ".

" Quand je les vois, cela m’émeut car notre histoire, le tournage de Rosetta et leur rencontre, cela a plus de vingt ans" réagit l’actrice à la carrière déjà bien remplie. "J’avais 17 ans, c’était au siècle dernier et pourtant c’est comme si c’était hier ."

Deux mondes différents

Plus de trente films, plusieurs téléfilms et séries télé pour "seulement" trois pièces de théâtre. Ayant débuté jeune sur les planches, elle s’en explique.

" Professionnellement parlant, je n’ai pas eu le temps de bien connaître le milieu théâtral en fait. J’ai commencé à l’académie de Baudour par une formation théorique avant de découvrir l’improvisation et le théâtre à Ladeuze entre 12 et 15 ans ", souligne Émilie. " Finalement, le théâtre j’y suis revenue avec “Mlle Julie” en 2006. Si cela reste de toute façon du jeu, de la comédie, il y a toutefois des conditions de travail totalement différentes. Moi, je préfère les tournages parce qu’il n’y a pas une journée qui se ressemble. Chaque heure qui passe est différente car on passe d’une scène à l’autre. Dans le théâtre professionnel, on répète deux mois si on a de la chance - c’est considéré comme de longues répétitions – et après si le spectacle marche, on le joue 100 ou 150 fois. Moi personnellement à la fin, cela ne m’amuse plus, j’ai envie d’autre chose ."

Des envies de bouger qui se traduisent par de nombreux autres films à venir. Outre " Close " qui sortira fin d’année et un autre long-métrage de Christine Dory, " J’ai aussi tourné un film de Virginie Verrier sur Marinette Pichon, une grande footballeuse française interprétée par Garance Marillier, ainsi que le premier long-métrage de Gilles Legardinier, également auteur à succès, dont on a adapté le roman "Complètement cramé."

Ajoutez à cela une série télé en cours de tournage pour M6 et vous obtenez une petite idée de l’agenda professionnel d’Émilie Dequenne.