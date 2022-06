Pas mal de vols et tentatives de vol à Chièvres

Le PLP chiévrois invite les citoyens à être particulièrement attentifs et à prendre note de tous les agissements paraissant suspects. Le relevé des numéros d’immatriculation, la description d’un véhicule ou des personnes au comportement inquiétant, voire la production de photographie même partielle, représentent des éléments précieux pour aider à l’identification et la recherche des auteurs de ces méfaits. Toute information est à communiquer au plus vite auprès des services de la police de proximité de la zone Sylle et Dendre. La police invite à rester particulièrement vigilants et à ne pas hésiter à former le 101 en cas d’agissement suspect.