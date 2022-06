Le Chièvres Air Fest est de retour ce 25 juin

Intimement liée au patrimoine et à l’histoire de la ville de Chièvres, la base aérienne reste pourtant, par son activité, un lieu dont l’accès est bien évidemment réglementé, voire interdit en temps normal aux citoyens lambda. Une réalité qui, couplée aux souvenirs des meetings d’antan et à l’aura des pilotes et de leurs machines, contribue d’office à attirer la toute grande foule dès lors que les portes s’ouvrent.

Ce fut encore le cas en septembre dernier lorsque l’US Army Garrison décidait de relancer une Chièvres Air Fest absente depuis plus de 25 ans. Un succès dont furent victimes les organisateurs, qui n’avaient pas anticipé l’engouement du public. Des accès restreints, des places de parking limitées à 2500 véhicules et le contrôle des CST avaient ainsi provoqué une congestion du trafic, un stationnement anarchique et des files d’attente assez longues.

Plan de mobilité

Soucieux d’éviter pareille mésaventure, le commandement militaire américain, la Ville de Chièvres et la zone de police Sylle et Dendre ont œuvré de concert pour établir un plan de mobilité et de stationnement susceptible d’accueillir quelque 25000 personnes. Parmi les changements notoires: 9000 places de parking (3x plus), neuf points d’accès (au lieu de quatre), des entrées et parkings réservés aux cyclistes, un parking PMR proche de l’événement, une signalisation claire depuis les routes d’accès et bien évidemment la disparition des contrôles CST. " Je n’ai marqué mon accord qu’à la condition que des solutions soient apportées aux problèmes rencontrés l’an dernier, d’autant que la proximité du parc Pairi Daiza participe à ces problèmes de mobilité, souligne Olivier Hartiel, bourgmestre de Chièvres. J’ai aussi demandé une attention particulière à la mobilité douce et j’invite le public à privilégier le co-voiturage et les deux-roues ."

Toutes ces dispositions devraient, selon le responsable de la police militaire, permettre " une bonne fluidité tant au niveau de la circulation que de l’accès à un site sûr et sécurisant ".

Renforcer les liens

Quant au commandant de la garnison, le colonel James R. Yastrzemsky, il se félicite d’un événement qui " permet la collaboration et renforce les liens entre partenaires alliés, montre leur force de dissuasion et contribue à renforcer les liens avec une population belge qui a toujours réservé bon accueil aux militaires américains et à leurs familles ".

Une amitié belgo-américaine symbolisée cette année encore par BJ Scott, tête d’affiche des concerts du Chièvres Air Fest . Cerise sur le gâteau, l’artiste emmènera sur scène différents talents de l’émission The Voice . Quant à savoir lesquels, c’est une surprise. Autre groupe bien connu, l’orchestre du Shape Band pour le plus grand plaisir des mélomanes.

Côté animations, on pourra compter sur une grande kermesse à l’américaine proposant stands de fête foraine et de nombreuses activités pour tous les âges – accès illimité à l’ensemble pour 10€/enfant –, sans oublier bien évidemment des foodtrucks en tout genre et le traditionnel feu d’artifice de clôture.

Pour l’avenir de la manifestation, le colonel Yastrzemsky (dont le départ est prévu mi-juillet) prédit " plus d’avions dans les années à venir " et entrevoit " le re tour prochain d’ un Chièvres Air Show ".