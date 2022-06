Chièvres : il reconnaît avoir frappé sa compagne mais pas sa fille de 3 ans

La partie civile explique que la compagne du prévenu s’était retrouvée à la rue. "Elle a appelé la police et a porté plainte pour elle et pour leur fille âgée de 3 ans au moment des faits.Ils ont aussi un petit garçon qui était resté seul dans la maison. Monsieur avait empoigné sa fille par le col et des lésions ont été constatées.La petite a été entendue. On ne ment pas à 3ans."