Unité de biométhanisation à Huissignies : l'enquête publique est ouverte!

Prévue au nord de Canteleux, le long du chemin de Merveaux, l’unité, alimentée majoritairement par des effluents agricoles (maximum 50T/jour) et constituée d’un moteur de cogénération de 732 kW, devrait permettre la production d’électricité (5500 MWh) à réinjecter dans le réseau, d’énergie thermique au profit de bâtiments publics notamment et de digestat à valoriser comme fertilisant agricole.

Alors que le demandeur estime que le projet relève d’activités de diversification liées à l’agriculture, la demande n’est a priori pas conforme à la destination générale de la zone agricole au plan de secteur. Elle nécessite donc une dérogation au plan de secteur. Nonobstant celle-ci, la procédure prévoit une enquête publique.

Ouverte depuis le 8 juin, elle se clôturera le 23 juin prochain. Un laps de temps durant lequel la population est invitée à consulter le dossier et à formuler ses observations. Le dossier est accessible chaque jour ouvrable à l’administration communale auprès du service Urbanisme-Environnement. Des explications techniques complémentaires peuvent également être obtenues auprès du Fonctionnaire Technique et du Fonctionnaire Délégué au SPW, place du Béguinage à Mons, ainsi qu’auprès de la Ville.

Séance publique

Afin de compléter l’information à la population, une réunion publique est également prévue ce mardi 14 juin à 19h30 à la Maison de village de Huissignies, située place du Trieu.

À l’instar d’autres assemblées ayant déjà eu cours sur le même sujet, nul doute que les questions seront nombreuses. Si certaines auront trait au fonctionnement d’une telle unité, d’autres devraient fatalement s’intéresser au rapport bénéfices/nuisances.

L’accroissement du charroi de camions et tracteurs, des voiries inadaptées pour accéder au site, les éventuelles nuisances olfactives pour les riverains, l’utilisation de terres agricoles à d’autres fins (tant pour la construction du site que pour répondre à ses besoins en termes d’intrants): les thèmes et questions devraient être nombreux.

Si la mariée semble belle, d’autant plus en cette période d’explosion des coûts énergétiques, si l’alternative aux énergies fossiles et l’espoir d’une certaine indépendance énergétique répondent à une réelle attente et un réel besoin, encore faut-il que le projet soit bien ficelé et corresponde à la réalité du terrain. Une condition qui semble actuellement ne pas être entièrement remplie quand on sait que la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité, la CCATM, a déjà rendu par deux fois un avis négatif.

Service Urbanisme-Environnement, 2 rue du Grand vivier, Chièvres; 068656829