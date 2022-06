Décès de Michel Flament, acteur important du PS à Chièvres et au-delà

Né en 1942, Michel Flament a œuvré aux côtés de personnalités comme Guy Spitaels, Rudy Demotte ou Serge Hustache.

"J’ai effectué des études à Ath, puis à Mons" nous expliquait-il en janvier 2007, alors qu’il devenait président du CPAS et qu’il avait la charge des Finances communales. "En 1964, j’ai été désigné professeur à l’École moyenne de Flobecq, puis à l’École moyenne de Chièvres, à partir de 1965."

"En 1979, Guy Spitaels m’a demandé de rejoindre son cabinet de vice-Premier ministre. À partir de ce moment jusqu’en 1995, j’ai accompagné Guy Spitaels dans ses différentes fonctions. Entretemps, en 1982, les électeurs de Chièvres m’ont désigné Premier échevin, en charge de l’Enseignement et de la Culture. Une fonction que j’ai exercée jusqu’en 1994, en même temps que mon mandat de conseiller provincial (1986-2006)."

"En 1999, Rudy Demotte, fraîchement promu ministre des Affaires économiques, m’a confié la charge de son secrétariat particulier. Aujourd’hui, je suis directeur du cabinet de Serge Hustache, député provincial."

Favorable aux majorités larges

"Je suis l’un des tenants d’une majorité de type large pour avoir vécu durant des années les problèmes d’une majorité étroite où toute décision est liée à la santé d’une personne ou à ses états d’âme" nous disait aussi M. Flament. Entre 1988 et 1994, la (courte) majorité PS de Chièvres s’était disloquée, suite à un différend avec la bourgmestre Jeanne André.

"Il y a aussi le fait que lorsqu’on a une majorité de type court, les gens ont l’impression que l’on gouverne pour une moitié de la population contre l’autre moitié. Quelle que soit la bonne volonté de la majorité en place, une bonne partie de la population aura le sentiment d’être laissée pour compte."

Olivier Hartiel: «Né pour la chose publique»

Le PS de Chièvres a annoncé le décès de Michel Flament de façon assez brève, via "facebook". "Michel, nous venons d’apprendre la terrible nouvelle… Nous sommes abasourdis! Tu as été un véritable leader pour notre groupe. Au revoir camarade. Merci pour tout ce que tu as fait pour l’ensemble des Chièvrois!"

"Je suis effondré" réagit Olivier Hartiel, bourgmestre (PS) de Chièvres. "C’est épouvantable pour sa famille bien évidemment, mais aussi pour Chièvres. Je suis très ému et les mots me viennent très difficilement d’autant que, lorsque je suis arrivé à Chièvres, c’est lui qui m’a accueilli et qui m’a dit: Vas-y Olivier, tu vas réussir Olivier. Quand je suis arrivé à Chièvres, jamais je ne pensais un jour être là et occuper les fonctions qui sont les miennes. C’est en grande partie à Michel que je le dois."

"Je voudrais rappeler que c’était un homme de dossiers, qui les étudiait et les connaissait à fond. C’était un homme qui était né pour la chose publique, né pour la Ville et la politique communale, né pour les rapports humains. Il recherchait avant tout à ce que les gens puissent s’épanouir."

Rudy Demotte: «fil rouge de notre histoire socialiste»

Rudy Demotte a longtemps travaillé avec Michel Flament, qu’il considérait lui aussi comme un ami. "Michel a été mon patron dans mon service citoyen durant de longues années ", précise-t-il. "J’ai toujours entretenu avec contacts proches avec lui. Il fait partie de mon cercle intime. Il participait encore à un tout petit cercle d’amis que je rencontrais pour discuter de questions importantes, mais aussi autour d’un repas en fin de soirée. Il m’a toujours accompagné depuis mon engagement en politique, depuis que j’ai été élu la première fois en tant que ministre. Son fils Frédéric travaille encore pour moi, dans mon service citoyen. Il y a une proximité qui va au-delà de l’amitié; une proximité que l’on pourrait qualifier de parentale. Michel Flament s’est toujours investi autour des causes progressistes de gauche; il est le fil rouge de notre histoire socialiste."

Bruno Lefebvre: «un père spirituel»

Sur sa page Facebook, Bruno Lefebvre, le bourgmestre d’Ath, a rendu hommage à Michel Flament qu’il considérait comme "un père spirituel" . "Je devais avoir une dizaine d’années lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois" , a-t-il indiqué dans sa publication. "Au fil des années, j’ai eu l’occasion d’apprécier, d’abord l’homme, le papa et puis l’homme politique au sens noble du terme avec de véritables valeurs de gauche pour lesquelles tu te seras battu jusqu’au bout. Tu fais partie de mes pères spirituels, de mes exemples; des personnes sur qui on peut toujours compter et qui sont d’une probité sans faille!"

Au-delà d’un père spirituel, Michel Flament était aussi un ami pour Bruno Lefebvre. "Un ami, avec qui j’allais manger régulièrement. Il me contactait souvent pour me donner l’un ou l’autre avis réfléchi." Ce départ laissera un grand vide au bourgmestre athois, qui lui a succédé en tant qu’échevin des Finances et président du CPAS, à la fin décembre 2010, lorsque Michel Flament s’est retiré de la vie politique.

Claudy Demarez: «un homme de parole»

Claudy Demarez (MR) insiste sur le fait que M. Flament était un "homme de parole". "Je présente mes sincères condoléances à la famille en premier lieu, mais aussi la section PS de Chièvres. C’est là que nous avons travaillé tantôt comme adversaire tantôt comme partenaire. Je pense à deux autres élus libéraux: Jean-Pierre Dauby à l’époque où nous étions plutôt adversaires politiques, et André Feron pour la période où nous étions partenaires. […] Je voudrais souligner que c’était un homme de parole qui tenait ses engagements politiques. Dans une série de situations, nous avons évidemment dû nous mettre d’accord mais une fois que l’accord était conclu, il s’y tenait."