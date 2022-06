La Grand-Rue, à Chièvres, est partiellement rouverte

Le chantier de la Grand-Rue à Chièvres arrive à son terme. Les travaux ont vu la pose d’une conduite de gaz et la création d’une piste cyclable entre la N56 et le carrefour formé par la Grand-Rue et les rues d’Ath et de Mons. La circulation était réduite à une seule voie (sens unique), une déviation permettait aux véhicules d’accéder ou de traverser Chièvres via la rue de la Pannerie, un accès inadapté au charroi habituel. Prévu pour six semaines, le chantier a pris du retard. Mais après presque trois mois de patience pour les riverains, la voirie est partiellement rouverte. Il n’est pas encore possible d’accéder au centre depuis le rond-point, mais la circulation est rétablie dans les deux sens entre les carrefours de la rue d’Ath et de la rue du 7e Wing. La réouverture totale est prévue mi-juin.