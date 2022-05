La royale fanfare communale de Huissignies fête ses 120 ans

Dès lors, les changements vont se succéder, contribuant à la prospérité de la fanfare. À noter notamment l’apparition d’une batterie de tambours et clairons en 1957, l’accueil dans le cortège de la ducasse d’Ath en 1958 comme complice attitrée du Cheval Bayard, la création d’un peloton de majorettes en 1963, la mutation de la clique en fanfare de parade dès 1964 (l’appelant ainsi à se produire aux quatre coins de l’Europe) et sa consécration en 2008 comme première fanfare wallonne au concours international "Open Marching Band Show Competitions".

Ajoutez à cela la récente participation au tournage du film Ramstein , au spectacle d’Antoine Hénaut et sa figuration dans le dernier clip de Stromae, vous obtenez cent vingt-deux années d’une riche histoire musicale qui a vu se succéder dix présidents et six directeurs musicaux. Un nombre de responsables inversement proportionnel à l’âge de la société, signe d’une bonne santé où la fidélité des membres rime avec félicité.

Après deux ans d’une interminable attente, " notre fanfare peut enfin célébrer son 120e anniversaire ", se réjouit Sophie Dessoignies, l’actuelle présidente. " On en rêvait… Deux ans que ce fichu Covid est arrivé et qu’il a bouleversé nos vies. Mais n otre Dame fanfare est toujours bien présente et, à 122 ans, elle compte fêter dignement ce formidable anniversaire ."

Ce sont ainsi cinq jours de festivités exceptionnelles que le comité a concoctés en ce week-end de l’Ascension. Dès mercredi 25 mai, les membres de la fanfare convient les villageois et leurs nombreux amis à les rejoindre sous le chapiteau dressé place du Trieu, à l’ombre de leur local. " Nous avons préparé un programme très festif et très diversifié afin que toute la population puisse participer aux réjouissances. " Cinq jours de musique et d’animations diverses à ne manquer sous aucun prétexte.