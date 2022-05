Comptes 2021 : large unanimité à Chièvres

Les comptes du service ordinaire se soldent, à l’exercice propre, par un boni de 303 € pour des recettes et dépenses avoisinant les 9 millions d’euros. " Le boni éta it, à la base, de 70303 € mais 70000 € ont été transférés en provisions pour risques et charges, des sommes qui permettront d’équilibrer les budgets lors des exercices à venir ", souligne la directrice financière. Au niveau du résultat budgétaire global (exercices antérieurs confondus), ce dernier s’élève à près de deux millions d’euros, soit un million de moins que l’an dernier. La raison de cette baisse? " Le transfert d’un million d’euros du boni des exercices antérieurs de l’ordinaire vers le fonds de réserve extraordinaire, une opération qui permettra le financement de certains projets extraordinaires sur fonds propres plutôt que de recourir à l’emprunt, ayant pour effet d’alourdir la dette et de grever le budget ordinaire."

Rayon dépenses, soulignons le poste du personnel en augmentation de 5,4% pour 3,4% au niveau de la dette et des dépenses de fonctionnement en hausse quant à elles de 9%. " Un retour à la normale en quelque sorte" , indique Sandra Lor. " En 2020, les dépenses de fonctionnement avaient en effet fortement diminué en raison du Covid et de services ayant tourné au ralenti."

Au niveau du personnel (44% des dépenses communales), l’augmentation est principalement imputable à l’indexation des salaires, à l’augmentation de la cotisation de responsabilisation et à celle du second pilier de pension. Quant aux dépenses de fonctionnement, la hausse des postes relatifs à l’énergie, tant la consommation de carburant que le chauffage des bâtiments, explique ce retour à la situation d’avant Covid.

Au niveau des comptes du service extraordinaire, le montant total des investissements 2021 se chiffre à 501752 €, soit 3,486 millions d’euros investis ces quatre dernières années, financés à 58% par emprunts, 20% par subsides et 22% sur fonds propres.

Enfin, concernant l’évolution des fonds de réserves et provisions, celui du service ordinaire affiche un peu plus de 12000 € alors que le fonds de réserve extraordinaire et celui des provisions pour risques et charges s’élèvent respectivement à 1 million 736000 € et 1 million 597000 €.

Les comptes, dont la situation de trésorerie est qualifiée de " bonne " par Claudy Demarez (MR), ont été approuvés à l’unanimité. Difficile en effet d’imaginer l’opposition libérale trouver à redire à une situation comptable alors qu’elle se trouvait aux commandes de la commune jusqu’à mi-décembre avant le renversement de majorité qui lui a été fatal.