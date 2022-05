Le MR se divise (encore) à Chièvres : deux mandataires appuient la majorité!

Quant à l’extraordinaire, l’échevine explique que des choix devront aussi être posés. " Nous voulions garder la majorité des projets prévus, mais l’inflation des prix en matière de matériaux de construction notamment font que les prix explosent et que l’on peine à obtenir des devis. Le collège a donc revu dossier par dossier et fait un tri pour ne garder que ceux qui seront lancés dans les six mois à venir ."

Côté libéral, si Claudy Demarez comprend les adaptations techniques à l’ordinaire et la nécessité de prioriser les projets à l’extraordinaire, le chef de fil libéral attend la mise en place de groupes de travail pour analyser et dégager des visons stratégiques et des mesures structurelles tant à la commune qu’au CPAS. " Je ne sais pas si cette réflexion a débuté mais en tout cas cela ne transparaît pas vis-à-vis de l’extérieur. Je vais donc proposer à mon groupe de s’abstenir." Ce que font quatre conseillers libéraux sur les six présents, Laurence Feron et Michel Jean approuvant le point avec la majorité. Un vote MR à deux vitesses devenu habituel depuis quelques mois tant la fracture au sein de la famille libérale semble profonde. Une situation qui paraît confirmer la rumeur d’une mise à l’écart de ces deux membres importants du MR chiévrois, mise à l’écart qui pourrait provoquer des réactions (ou en a provoqué) à un autre niveau.

Quant aux attentes de Claudy Demarez, Valérie Voronine a assuré que des groupes de travail se mettaient en place et que la tâche à accomplir exigeait que soient dépassés les habituels clivages majorité/opposition.