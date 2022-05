Le soleil au rendez-vous du Cervia médiéval 2022 de Chièvres

Une fois le ruban coupé, tous ont investi le campement et le marché artisanal disposés sur la prairie Saint-Jean, à l’ombre d’un édifice, à la fois militaire et religieux, bâti en 1160 à l’initiative d’Eva de Chièvres par les hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Au programme, de nombreuses animations des compagnies médiévistes, des concerts, des saynètes et bien évidemment des tavernes et l’inévitable hypocras, ce vin épicé typique de l’époque.

Avec le soleil au rendez-vous, le week-end s’annonce festif et le flot des visiteurs important, d’autant que l’entrée est gratuite. La Cie des Ménétriers d’Alain Fagnot et les Archers de Cervia de Marc Somers, les organisateurs de l’événement, vous y convient nombreux pour passer un bon moment en famille ou entre amis, que l’on soit médiéviste passionné ou simple curieux. Programme détaillé en ligne .