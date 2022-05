Un comité pour relancer les ducasses à Chièvres

Une éclipse événementielle à laquelle de jeunes Chiévrois ont décidé de mettre un terme en créant " Chièvres en Fête ", un nouveau comité constitué autour de Renzo Bertolutti. " Nous trouvons dom mage que la ducasse du Pèlerin, qui était organisée en mai, et celle du deuxième week-end de septembre aient purement et simplement disparu sans que rien ne vienne les remplacer" , souligne Renzo. " Avec Chièvres en Fête, no us avons pour ambition de relancer ces deux événements ." Un renouveau qui se fera pas à pas, sans brûler les étapes. " On repart de zéro, il n’existe plus rien comme finances ni comme matériel. Avant de pouvoir recréer des festivités plus importantes, sous chapiteau, nous avons décidé de commencer en douceur. L’objectif, c’est de pouvoir évoluer d’année en année, de travailler en fonction des moyens disponibles et, pourquoi pas, d’intégrer plus tard au projet les commerçants chiévrois intéressés ."

Quant à la présence de forains, rien n’est programmé. " Quand on relance un événement, c’est toujours compliqué de trouver des forains. Soit ils sont déjà pris, soit ils privilégient de plus grosses organisations, d’autant qu’à l’Ascension, c’est la pleine période des foires foraines. Pour le futur, nous devrons peut-être envisager une autre date en mai ."

Pour leur première, le comité a donc décidé d’organiser, avec le soutien de la Commune, un week-end de l’Ascension à la fois sportif et convivial dans le parc communal. Samedi 28 mai dès 9h, c’est un tournoi de mini-foot qui attend les équipes de maximum 10 joueurs pour des matchs en cinq contre cinq. Pour le dimanche 29 mai, place cette fois à la pétanque et un concours de doublettes formées débutant à 10h. L’inscription, souhaitée pour le 20 mai, est fixée à 50 €/équipe pour le foot et 8 €/joueur pour la pétanque.

Une initiative sympathique que l’on espère la première d’une longue série.

Infos & inscription: 0493 402701; comité-chievresenfete@hotmail.com