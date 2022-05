À Huissignies cette fois, les travaux d’égouttage, prévus le long des rues du Pluvinage et Joseph Lizon, ne devraient débuter que le mercredi 30 mai. La circulation sera interdite durant toute la journée, de 7 à 16h30 entre le n°24 rue Joseph Lizon et le n°9 rue du Pluvinage. La rue des Huées sera mise en double sens avec entrée/sortie rue Augustin Melsens tandis que l’entrée de la place du Trieu sera mise en double sens avec entrée/sortie rue des Huées.

Dans la mesure du possible et l’avancée des travaux, l’accès aux parkings et aux garages sera rendu accessible après les heures de travail.