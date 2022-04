Le musée de la Vie rurale de Huissignies rouvre ses portes

Dimanche 1er mai, le Musée de la Vie rurale de Huissignies lance sa saison touristique par son traditionnel marché artisanal. De 10 à 18h, une quinzaine de producteurs et d’artisans animeront les allées du musée, démontrant tant leur savoir-faire et que la qualité de leurs produits. Parallèlement, outre les démonstrations, les bénévoles guideront les visiteurs, en ce jour de fête du travail, à travers les 42 salles d’un lieu de mémoire faisant la part belle au labeur et à la vie des paysans et artisans d’antan. Une vie faite de travail mais aussi de distractions, comme ces jeux anciens mis à la disposition des enfants à l’arrière du musée.