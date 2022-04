Un projet d’unité de biométhanisation à Huissignies

Si le projet husseignien était bien présent dans la tête des participants, la conférence-débat se voulait avant tout un moment privilégié pour appréhender la problématique dans son ensemble et poser un regard critique tout en identifiant les potentiels avantages et éventuels impacts environnementaux.

En invités, Aurélien Bardellin, chargé de projet Biométhanisation chez Valbiom ASBL de Gembloux ainsi que des représentants de CLEF, la Coopérative pour les énergies du futur basée à Leuze.

Le premier intervenant s’est chargé d’une présentation plus théorique, les seconds présentant l’unité de biométhanisation de Thuin dans laquelle ils coopèrent. Ces interventions ont fait place à un échange nourri et à de nombreuses questions de la trentaine de participants présents, des villageois pour la plupart, dont certains issus du monde agricole.

Si les premières interrogations ont obtenu une réponse avant tout théorique, nul doute que cette rencontre en engendrera d’autres, plus pointues, quant au projet prévu par la société Walvert à Huissignies. Bien que l’alternative aux énergies fossiles et l’espoir d’une certaine indépendance énergétique soient des plus positives, encore faut-il qu’un tel projet soit bien pensé et réponde aux exigences particulières du lieu d’implantation. Les citoyens y veilleront et leurs questions, bien légitimes face à un projet novateur pour l’entité, devraient sans aucun doute alimenter une éventuelle réunion citoyenne à prévoir avec le promoteur.

À l’heure actuelle, le projet a été présenté au collège communal, à la commission Agriculture et à la CCATM, mais il a été recalé par la Région wallonne, celle-ci estimant qu’il n’était pas assez complet. Une fois bouclé, le dossier fera à nouveau l’objet d’une demande de permis d’urbanisme et sera soumis à enquête publique.

Au nord de Canteleux

L’unité de biométhanisation de Huissignies serait constituée d’un moteur de cogénération de 732 kW pour une production électrique de quelque 5500 MWh, réinjectée dans le réseau au profit des 3500 habitants du village, soit quelque 1700KWh/habitant.

Des bornes de recharge ultra-rapide pour voitures électriques sont également prévues.

En termes de production thermique, la société Walvert prévoit une valorisation sur site, pour le séchage de plaquettes de bois et de foin notamment, ainsi que l’alimentation d’un réseau de chaleur externe enterré au bénéfice de fermes locales, de l’école, du musée de la Vie rurale ainsi que du centre culturel et sportif de la Marcotte.

L’alimentation de l’unité de biométhanisation se ferait quant à elle par l’utilisation d’intrants locaux à hauteur de 15000 tonnes/an, soit 40 tonnes/jour pour un "impact" quotidien de 3 à 4 tracteurs. Ces intrants seraient constitués des effluents d’élevage, de cultures locales, des tontes de pelouse ou encore des feuilles mortes, le tout en provenance des agriculteurs, des citoyens, de la Commune et des entrepreneurs. Outre cette valorisation énergétique, le digestat - la matière après biométhanisation – produirait un fertilisant naturel local directement utilisable dans l’agriculture locale.

Quant au financement, Walvert prévoit de faire appel d’une part, à des actionnaires locaux, de l’autre à un financement participatif via une plateforme de crowdfunding. Le financement participatif citoyen serait ouvert dès novembre 2022.