Trois nouveaux conseillers ont prêté serment à Chièvres

Rien d’exceptionnel donc si ce n’est la démission de deux conseillers communaux, des démissions inattendues. " Chièvres est réputé pour changer régulièrement du tout au tout dans son climat ", déclarait d’emblée Églantine Gossuin (Écolo), la présidente d’assemblée, " et ici nous avons le regret d’acter la démission de Mme Vinciane Dumont (MR) et de M. Alexandre Andréadakis (PS) , ayant décidé de se consacrer à des projets personnels ".

Bashing politique

Tour à tour, les trois familles politiques se sont exprimées pour, d’une part, saluer le travail et l’investissement des deux conseillers, de l’autre, relever et regretter la pression et les difficultés grandissantes auxquelles sont confrontés les mandataires communaux, notamment au niveau des réseaux (dits) sociaux. " S’impliquer dans la vie politique n’est pas chose aisée aujourd’hui, à l’heure des réseaux asociaux et du politique bashing bête et méchant qui y a cours ", estime l’échevin Frédéric De Weireld (Écolo). Une réalité évoquée tant par le bourgmestre Olivier Hartiel (PS) que par le conseiller libéral Claude Demarez, concluant pour sa part: " Je voudrais rendre hommage à tous les mandataires communaux, d’ici et d’ailleurs, pour leur investissement et espérons que pour les prochaines échéances, il y aura encore beaucoup de candidats pour cette fonction de conseiller communal ".

Dans la foulée, Frédéric Jonckers (MR) et Fabien De Ro (PS) ont prêté serment en tant que conseiller, précédés en cela par la prestation de serment de Jean-Jacques Laporte (MR) appelé quant à lui à combler le départ -acté en mars dernier – de Marie-Charlotte Dauby, la conseillère ayant choisi de se consacrer uniquement au CPAS.

Chantier prolongé

Outre ce changement de casting, retenons parmi les communications du bourgmestre, celles ayant trait à l’accueil des réfugiés, au chantier de la Grand-Rue et à l’état du Hunter. Pour ce dernier, bonne nouvelle, l’avion trônant sur le rond-point de la Chasse Royale a été tout récemment réparé.

Dans le dossier relatif aux réfugiés ukrainiens, Olivier Hartiel signale que sur les 547 réfugiés accueillis actuellement en Wallonie picarde, 223 (41%) sont des enfants. Chièvres accueille pour sa part six personnes dont deux enfants récemment scolarisés. Quelque 1100 places sont encore disponibles en Wapi, 275 au niveau des espaces collectifs et 839 chez des particuliers. A Chièvres, dix nouveaux logements ont été proposés par des citoyens tandis qu’un logement supplémentaire est désormais disponible au Moulin de la Hunelle.

Quant aux travaux de la Grand-Rue, mauvaise nouvelle: ceux-ci ont pris du retard et la fin du chantier n’est pas prévue avant le 1e juin.