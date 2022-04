La victime officiait parfois chez le prévenu comme baby-sitter. Que s’est-il passé? Rien, selon Olivier!

Pourtant, sur une vidéo, on l’entendait indiquer que la jeune victime lui avait fait du bien et que du coup, il était beaucoup plus performant sexuellement avec sa propre femme.

Sauf qu’Olivier souligne que cette déclaration a été faite lors d’une soirée bien arrosée. Olivier soutient que toute cette affaire prend sa source alors qu’il se trouvait dans sa douche."Je rentrais du travail. Je prenais ma douche quand cette jeune fille est arrivée. Voulait-elle quelque chose de plus? Je l’ai mise dehors de chez moi et je crois qu’elle m’en voulait. Non, je ne l’ai pas obligée à me faire une fellation. Je ne lui ai pas fait consommer de cannabis non plus."

La partie civile rappelle que lors de cette fameuse nuit arrosée de septembre 2017, deux mois après les faits, Olivier avait bien avoué avoir obtenu une fellation.

Le ministère public a expliqué que le prévenu a l’impression d’être victime d’une cabale."Or, les parents de la victime n’ont pas pris tout de suite les déclarations de leur fille pour argent comptant. C’est une voisine qui a lancé l’affaire. Plus tard, la jeune fille s’est mise à pleurer devant sa maman. Les faits sont établis."

Le ministère public, qui parle aussi de menaces subies par la victime, a requis 5 ans.

Vengeance et doute

De son côté, la défense évoque un dossier compliqué et s’interroge quant à la crédibilité de la victime."Elle a dit que mon client et sa compagne lui faisaient consommer des joints, ce que la compagne de mon client a contesté. Il y a des discordances. Même les parents de la victime ont eu des doutes, sachant qu’elle est parfois mythomane.

Mon client l’avait mise dehors de chez lui car elle refusait de faire le ménage. Elle a été déçue de ne plus pouvoir voir le bébé qui venait de naître. A-t-elle voulu se venger? Il y a un doute sur la culpabilité de mon client. Il n’a pas d’antécédents. Nous demandons l’acquittement et à titre subsidiaire le sursis probatoire."

Jugement le 28 avril.