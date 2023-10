Celles : les citoyens partent à l’assaut des chemins et sentiers oubliés !

Ordre du jour de la soirée ? Le cadastre des sentiers et chemins sur le territoire de Celles, "et que la commune envisage de réhabiliter ", explique Michaël Busine. Pour y parvenir, les autorités celloises font appel aux bonnes volontés. "Sur Velaines, des chemins existent, mais ils ne communiquent pas tous entre eux. Il faut parfois rebrousser chemin. Dès lors, la balade s’apparente à un simple aller-retour. Je suis convaincu qu’on peut créer de belles boucles avec une implication citoyenne importante."

L’intéressé parcourt la campagne locale à pied, à vélo ou à moto. Il participera à ce cadastre des chemins et sentiers oubliés.

Comme lui, bien d’autres cellois devraient jouer le jeu dans les semaines à venir. Une participation citoyenne très prometteuse et qui a de quoi réjouir Ophélie Huvenne & Damien Cuignet, les deux élus d’Objectif Citoyen à l’origine de cette action. "Voir la salle du conseil aussi remplie ? Ça ne nous étonne pas trop. On sentait que la réhabilitation des sentiers était aussi une demande citoyenne et que celle-ci revenait parfois avec insistance", avoue Ophélie Huvenne. "L’intérêt est réel, même chez les agriculteurs et les propriétaires terriens qui se posent des questions légitimes sur le devenir de l’opération et parfois, qui expriment des inquiétudes sur les effets de cette réhabilitation future ", poursuit Damien Cuignet. "On doit se satisfaire aussi de leur présence puisque le processus doit se faire en toute transparence, tant auprès des citoyens qui veulent s’investir qu’auprès des agriculteurs. "

L’inventaire doit logiquement être finalisé début 2024 au plus tard. Et ensuite ? "La réhabilitation en elle-même peut être réalisée en 18 mois si tout se passe bien. "

Rendez-vous à l’été 2025 pour de nouvelles balades inédites dans la belle campagne celloise ? Pas impossible. Surtout si l’intérêt des citoyens ne faiblit pas.