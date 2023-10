Dans la prairie voisine de l’école communale d’Escanaffles, un cirque a pris ses quartiers depuis samedi dernier. Les enfants y font du trapèze, du cerceau ou du jonglage comme s’ils récitaient des vers de La Fontaine ou apprenaient une table de multiplication.

Seule différence ? Ils y prennent un certain plaisir. Myriem (2e primaire) bluffe ses petits camarades par son aisance au trapèze. La jeune fille de 7 ans vit sa dernière répétition avant le spectacle de vendredi soir. "J’aime faire des figures. Ça a l’air facile mais c’est difficile de garder l’équilibre", explique-t-elle.

Comme elle, les 110 élèves de l’école communale passent par la case entraînement. "On a divisé les classes en deux groupes. Puisque le cirque reste deux semaines à côté de l’école, les M1, M2, P1 et P2 sont en représentation le vendredi 13 et les M1, P3, P4, P5 et P6 se produiront le vendredi 20 octobre", explique Stéphane Delhaye.

Le directeur de l’école communale d’Escanaffles a été séduit par la proposition de l’ASBL Pédago-J. "L’originalité du projet parle aux enseignants, elle me parle aussi. Les enfants ne sont pas simples spectateurs d’un cirque, ils deviennent acteurs. L’expérience a un effet certain sur la confiance en soi. Parfois, elle permet de mettre en évidence des enfants qui se tiennent en retrait en classe ou devant leurs camarades. C’est une chance pour eux comme pour nous, de voir le chapiteau débarquer et s’impliquer autant auprès de nos élèves."

Les cinq artistes qui composent le cirque Rubis ont une semaine pour former leurs jeunes apprentis à l’histoire et aux techniques circassiennes avant le grand soir. Arsesse s’applique à faire tourner les assiettes chinoises. À six ans, lui aussi s’est produit le premier vendredi. "J’arrive à les faire tourner ", confie l’élève de 1ère primaire. "J’ai aussi essayé le trapèze et le jonglage."

Il reste un peu de boulot, mais l’entraînement se fait avec le sourire. Et pour cause, il y a un petit parfum d’école buissonnière dans ce cirque venu de la Région parisienne. Tout n’est pas (encore) parfait, mais chacun y met du sien. "On n’invite pas le grand public. Seulement les parents des élèves de l’école et les travailleurs de Galactic. C’est la société qui a prêté son terrain pour permettre au cirque de s’installer et c’est toujours la société qui nous aide à financer ce beau partenariat."

Pas de nez rouge, pas de fauve à dompter. Mais des prestations travaillées qui permettent de s’éloigner d’un cursus scolaire traditionnel et parfois sclérosé.

Oui, il faut parfois jongler ou jouer à l’équilibriste pour trouver sa place ! Nos jeunes circassiens ne diront pas le contraire…