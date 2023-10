Agriculteur à Pottes : Didier trouvera-t-il son âme sœur grâce à L’Amour est dans le pré ?

L’agriculteur fait partie des dix candidats (huit hommes et deux femmes) de l’Amour est dans le pré, saison 15. Après la diffusion des portraits en mai dernier, l’émission reprend dimanche soir, sur RTL-TVi. Pour cette 15e saison, la chaîne a posé ses caméras dans l’exploitation de Didier, à Pottes, où l’intéressé élève des Blanc Bleu Belge. Le tournage a eu lieu fin juin, un mois après la diffusion des portraits.

Pourquoi l’agriculteur s’est-il inscrit ? "Ça fait treize ans que je suis célibataire", explique Didier Morel. "J’ai pensé plusieurs fois à envoyer ma candidature à l’émission, mais je n’avais jamais franchi le cap. "

Le coup de pouce du destin est venu du cercle d’amis proches de Didier. "C’est l’une de mes connaissances qui s’est proposée de m’inscrire. Je lui ai donné mon accord et quelque temps plus tard, la production m’a contacté pour me désigner candidat. J’avoue que je n’y croyais pas vraiment."

Une agréable surprise, suivie d’une autre lors de la découverte de ses prétendantes.

Un véritable saut dans l’inconnu

Pour la première fois depuis la création de l’Amour et dans le Pré, Didier et les autres candidats ne liront pas les lettres des prétendants et prétendantes. Toutes les personnes qui ont contacté la production sont invitées à un rendez-vous filmé. Un face-à-face direct plutôt qu’une sélection préalable. De quoi donner une saveur toute particulière à cette nouvelle saison. "Rien que pour l’expérience, je suis content d’avoir été choisi et d’avoir participé à l’émission. C’est stressant, on va vers l’inconnu en accueillant des personnes qu’on ne connaît pas dans sa ferme, mais ça vaut le coup", estime Didier.

Les rencontres précéderont le traditionnel séjour à la ferme, révélateur et souvent haut en couleur. "On a eu plusieurs fous rires avec les prétendantes, notamment lorsque j’ai proposé à l’une d’elles de boucler un veau et qu’elle ne semblait pas dans son élément." Ce sont souvent ces moments de complicité qui servent à créer des liens.

Mais les anecdotes de tournage ne doivent pas faire oublier l’essentiel. Didier Morel trouvera-t-il l’amour ? Réponse dès dimanche soir (ou samedi sur RTL Play). L’intéressé sera l’un des premiers à regarder l’émission. "J ’ai vu le portrait lors de la diffusion, il était très beau. Je vais regarder la suite, même si ce n’est jamais facile de se voir à la télévision, surtout dans son intimité. "