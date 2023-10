"Avance ou Rotules", ce dimanche, à Velaines, on y va !

Dès l’ouverture, à 13 h, une animation est prévue par la Cie Âmes nomades. Sandrine Questier, accordéoniste, invitera petits et grands à la fête de plein air. Le théâtre d’objets du comédien Guillaume Alexandre proposera "Le Caméléon" à 13 h 30. Puis, ce sera au tour du théâtre burlesque: "Les Pelures" (14 h 30), un spectacle mis en scène par Mathieu, des Rotules effrénées. À 15 h 30, la marionnette d’Émilie Bender sera au centre de "Coup de sac", la nouvelle création destinée au théâtre de rue.

Viendra le temps des artistes de Bric et Broc, qui s’adressent à tous les âges et se renouvellent dans leurs choix musicaux. Ceux-ci tutoient electro, rockabilly, hip-hop, musiques du monde. Xavier Simon (chant et guitare), Sandrine Questier (chant et accordéon), Aurélien Van Trimpont (batterie et percussions), Gregori Severino (trombone et trompette) et Jonathan Blondel (contrebasse) entraînent leur petit monde à "Hisser haut les voiles", à braver la peur avec une audace inventive.

La récente création de la Cie Les Rotules effrénées (17 h 30) révélera Citlali Ramirez-Mauroy et Mathilde Bernadac dans "Sacrées Mômans", une joyeuse exploration de la maternité. La mise en scène de Xavier Bouvier dynamitera le propos. Les Okidok, eux, joueront "In Petto" (19 h) en dialogues rythmés et mouvementés. Une séance de sprot (aérobic doux et collectif, sur musique moderne) sera proposée à tous à 20 h 15 par le Professeur Postérieur. Et à 21 h, "Les doigts qui collent" (musique festive de Picardie française) seront à l’œuvre. Un bar pour enfants, un bar pour adultes, un stand de restauration grâce à la caravane du Sapha, une exposition de dessins des écoliers de Celles… Tout est prévu pour une journée de détente en famille.

Dimanche 8 octobre dès 12 h, parc des Oblats, place de Velaines. Entrée: 8 € – 5 €; gratuit pour les moins de 8 ans. www.rotuleseffrenees.com