Des haricots gratuits à cueillir dans un champ à Pottes: "gaspiller notre récolte serait stupide"

Avec son frère François, le Pottois a pris la (noble) décision de ne pas labourer la partie de son champ où les haricots n’ont pas été cueillis pour les proposer gratuitement à ceux qui veulent les récolter. La raison de ce cadeau ? "Le rendement des haricots est exceptionnel. Tant et si bien que les usines ne les acceptent plus. Sur la surface d’un champ de 7-8 hectares, il en restait environ 1,5 où la cueillette n’a pas été réalisée. "

Le mois dernier, un fermier de Callenelle avait également décidé "d’offrir" le reste de sa récolte aux cueilleurs volontaires pour éviter un gaspillage inutile et contre-productif. "Ce serait stupide de labourer maintenant alors qu’on peut faire plaisir à des gens qui ne demandent que ça ", poursuit Maxime Debonnet.

Dans la commune de Péruwelz comme à Celles, c’est succès garanti ! Jean-Paul est venu de Béclers pour remplir son panier de 10 kg de haricots. "J’en ai déjà récolté entre 2 et 3 kilos en trente minutes", avoue ce frituriste à la retraite.

Ce n’est pas la fin des haricots !

Le gros de la troupe s’est déjà servi depuis dimanche. Mais il reste encore largement de quoi faire ! Le Béclersien n’a eu vent de la bonne action que mercredi matin. Pensait-il encore voir autant de haricots sur la parcelle ? "Je devais aller à Avelgem, donc j’ai tenté le coup." La récolte est bonne et les haricots serviront à nourrir toute la famille de Jean-Paul. "Je vais en garder pour moi et en distribuer à mes proches. À la maison, je n’ai que des fleurs dans le jardin, pas de légumes. Alors une opportunité comme celle-ci ne se loupe pas !"

Le retraité a loupé le champ de Callenelle, pas celui de Pottes. Au passage, il salue le geste des agriculteurs qui ont décidé d’offrir le reste de leurs haricots. "C’est un beau geste, pour moi comme pour tous ceux qui ont eu l’occasion de s’arrêter pour en ramener à la maison. Il faut les en remercier. Ça permet de faire des économies. "

À l’heure où les tickets de course ne montrent que des prix en hausse, l’initiative a de quoi réconcilier avec la nature humaine… mais pas autant que la première journée de récolte gratuite. Maxime Debonnet gardera un superbe souvenir de cette journée. "L e champ est presque en face de la ferme. Quand on a proposé aux gens de venir se servir, on ne s’attendait pas à recevoir autant de monde. Mais on voit des gens heureux et ça nous fait chaud au cœur", explique l’agriculteur.

Les haricots sont encore bons à être récoltés "tant que les températures ne rafraîchissent pas fortement ", estime Maxime Debonnet. Vous pouvez donc encore vous y rendre. Ce n’est pas la fin des haricots au n° 39 de la rue du Palais !

