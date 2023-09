Les événements de 2021 et 2022 étaient baptisés " journées rurales " et servaient notamment à faire découvrir et sensibiliser au travail des agriculteurs. "On revient en force cette année pour trois jours, avec des jeunes motivés qui ont dynamisé le comité", poursuit Delphine. Les effets de cette impulsion nouvelle se font sentir puisque la jeune génération a pris la main sur les festivités du vendredi et du samedi.

La Foire Agricole sera lancée par une soirée d’ouverture et un blind-test, le vendredi dès 18h. "Samedi, la soirée années 80-90 est remplacée par une soirée cocktail. Les entrées sont gratuites, comme pour l’ensemble du week-end d’ailleurs."

Le dimanche reste la journée la plus étoffée de la Foire Agricole. Après les jeunes, ce sont les anciens du comité qui prennent le relais.

Les festivités dominicales débutent à 8 heures par l’organisation d’une marche (5 et 8 km accessible en poussette) et d’une balade à vélo de 15 kilomètres. L’inscription est fixée à trois euros et donne droit à un ticket boisson. "Pour la première fois, une balade équestre vient se greffer à l’organisation", ajoute Delphine.

L’apéro débute à 11 heures, suivi du repas à 12h30 (cochon au feu de bois & frites ou assiette froide. 17 euros par plat), l’après-midi par les démonstrations agricoles (à 14 heures) et par les jeux en équipes ou Agri-Games (15 heures). "Les inscriptions ont lieu sur place le jour J mais toutes les transactions se font uniquement en cash."

Apothéose du week-end ? Un vol en montgolfière pour les quatre tickets gagnants d’une tombola organisée pendant la Foire Agricole. Cette année, le site des festivités se situe rue de Sèbles, à la limite avec le village d’Hérinnes. Une localisation différente de l’an passé (rue de la Tourelle) mais qui ne pénalisera pas le retour en force d’une manifestation au programme varié.