Celles: une motion pour forcer la Région wallonne à accélérer l’entretien des voiries régionales

Jeudi, les élus cellois ont voté à l’unanimité l’adoption d’une motion pour interpeller la Région wallonne. Le but ? Accélérer l’entretien des deux voiries régionales qui traversent l’entité de Celles. " La rue Provinciale (N391) coupe notre territoire sur 7 kilomètres. La route Provinciale (N48) la traverse sur 10 kilomètres. En toute, ce sont 17 km de voirie qui sont concernés. La motion, c’est pour leur rappeler notre existence ", indique Michaël Busine. " Une réfection totale des deux chaussées ? On n’y pense pas. Mais il y a des réparations urgentes à prévoir au cœur de la traversée de Celles, en raison de trous importants situés près des habitations et ayant des conséquences indirectes sur les constructions. "