36 exposants pour la 1ère foire commerciale de Celles, samedi et dimanche

Le patron de SD Conception est également l’une des chevilles ouvrières de l’association, née en sortie de Covid. "Parmi ces 36 exposants, le panel est assez large puisqu’on regroupe des professions du bâtiment, du jardinage ou des métiers de bouche ou de service. C’est une logistique impressionnante mais nous sommes heureux, après un an et demi, de passer à la vitesse supérieure avec un événement de plus grande ampleur."

"Une action plus durable que la distribution de chèques"

La CIA de Celles est née après deux ans de marasme et d’incertitudes pour les indépendants, liées aux restrictions sanitaires. "Plutôt que de décider de l’octroi d’un chèque de 5, 10 ou 20 euros par habitant, la commune de Celles a préféré miser sur une action plus durable: monter une association qui servirait à promouvoir les commerçants, indépendants et artisans de la commune. Contrairement aux chèques, l’action a tardé à se mettre en place. Mais elle s’inscrit dans le temps, n’est pas uniquement bénéfique à un instant T ", estime l’échevin Jean Delestrain. "Je suis convaincu que la création de la CIA porte ses fruits et qu’elle est un pari judicieux. Les chèques n’auraient profité qu’à certains indépendants. Ici, tout le monde peut bénéficier de sa vitrine. "

Promouvoir le commerce local: la vocation de la CIA passait évidemment par l’organisation de la foire commerciale (avant le prochain mois du client, en octobre 2023).

Les Cellois auront deux jours (samedi 2 et dimanche 3 septembre, de 10 à 18 heures) pour découvrir le savoir-faire des commerçants et indépendants de l’entité. Quant aux commerçants et indépendants, ils ont deux jours pour le faire savoir…

Organisée en parallèle aux 30 ans du hall sportif et de la cérémonie d’accueil pour les nouveaux habitants, la foire devrait attirer du monde.