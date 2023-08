Celles: le hall sportif a trente ans et va les fêter dignement vendredi 1er et samedi 2 septembre !

Cerise sur le gâteau ? Les clubs résidents ou pensionnaires du hall sportif se portent bien, à l’image du club de basket (Blue Gold Basket Club de Celles) qui a passé un cap cette année. "C’est une chance pour une commune rurale et pour ses habitants d’avoir un tel outil à disposition. Il y a trente ans, le choix paraissait audacieux pour ne pas dire délirant. Trois décennies plus tard, il apparaît judicieux. Les critiques qui s’élevaient à l’origine du projet de ce hall sportif ont disparu. Aujourd’hui, tout le monde est unanime sur l’utilité d’un bâtiment comme celui dont nous disposons "

À ce jour, 14 disciplines sportives y ont élu domicile. Les affiliés sont souvent nombreux. Ajoutez à cela les élèves des écoles de l’entité celloise et les pensionnaires de la maison de repos et vous aurez une idée de la fréquentation globale de ce lieu qui inclut aussi la Cafett’et le Dojo et qui se prépare à une fête digne de ce nom. "Dans la région, c’est l’une des premières salles de sport à être sortie de terre. Mais c’est surtout un bâtiment qui traverse le temps sans nous causer de gros tracas. Après trente ans, on peut même dire qu’il n’a pas pris une ride. je ne suis pas sûr qu’on puisse en dire autant de toutes les salles de sports. Preuve que le pari d’avoir une infrastructure de qualité était un pari gagnant", estime le bourgmestre.

Vendredi, les célébrations débuteront par une soirée protocolaire avec mise à l’honneur des sportifs de l’entité, dont la balle pelote et le basket, en préambule au spectacle acrobatique de la troupe française Les Jojo’s (trampoline, parkour, football acrobatique et autres réjouissances).

Samedi, les festivités se poursuivront avec les Portes Ouvertes des clubs et associations sportives de l’entité. Les initiations et démonstrations sont gratuites de 14h à 19h et sont complétées par un espace récréatif pour les enfants.

Le programme complet est à retrouver sur le site de la commune de Celles.