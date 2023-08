Molenbaix: une phase de test d’un an avant de refaire la rue du Village

"Les torts sont partagés. À l’époque, il y avait une volonté de refaire la voirie à moindres frais. Mais si on laisse une sous-couche instable, on s’expose à des dégâts en surface ", indique Michaël Busine.

Trois "sections test" à l’épreuve pendant un an

Dégâts qui ne cessent de s’étendre et de dégrader l’état de la voirie. "Dans la perspective d’une solution visant à stabiliser dans la durée l’accotement de la route dans la durée (présentant affaissement et fissures), des tests seront effectués prochainement sur une distance continue de 108 mètres, en trois sections de 36 mètres. Il est question de travailler sur les fondations, sur la pose d’une membrane anti-fissures et sur les enrobés."

La phase de test de la rue du Village a été créditée en MB2 et devrait donc avoir lieu avant l’hiver.

Les trois tests différents sont orchestrés par la même société que celle qui avait procédé à la réfection de la voirie. "Les travaux sont pris en charge à 50% par l’entreprise et à 50% par la commune. "

Les trois "sections test" seront mises à l’épreuve pendant un an et surveillées attentivement afin de retenir la solution la plus pérenne pour la rue du Village et entamer une réfection que la commune de Celles espère durable, cette fois-ci. Quitte à délier davantage les cordons de sa bourse.