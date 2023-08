Plus qu’une éclaircie au cœur d’un week-end pluvieux et perturbé pour le comité. Des perturbations qui ont commencé en début de semaine, lors du montage du site. Les conditions ont rendu particulièrement difficiles l’élévation du chapiteau, acheté avec le 4x4 de Maulde. Mais contre vents et marées, les bénévoles sont allés au bout de leur tâche. Le comité a cependant dû renoncer aux traditionnelles Montgolfiades en raison d’une météo trop capricieuse. "Nous nous désolons, après plusieurs mois de travail, de ne pas pouvoir vous offrir ce moment magique", indiquait l’organisation, qui a également dû se résoudre à annuler la démonstration de buggy et la marche gourmande.

©-GM

Heureusement, il restait encore plusieurs occasions de faire la fête. À commencer par les jeux inter-comité qui ont rassemblé tous les acteurs des nombreuses festivités de l’été dans la région. Samedi, l’aqua-volley s’est tenue dans le chapiteau, via des terrains aménagés en indoor. Pas de quoi entamer le moral des participants. Quant aux deux soirées et aux activités maintenues du dimanche, elles ont même rencontré un certain succès, permettant au Gymkhana de perpétuer une belle tradition. Souhaitons leur tout de même plus de chance (et de soleil) pour l’édition 2024.