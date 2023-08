Gymkhana de Molenbaix : les Montgolfiades annulées, le reste du programme à l’épreuve de la météo

©-J..P. Delbecke.

Heureusement, les festivités à Molenbaix ne se résument pas qu’aux Montgolfiades. "Vendredi, on lance le week-end avec les jeux inter-comité et l’ambiance chapiteau (entrée gratuite). Samedi, on organise un aqua-volley. On espère être épargné par la pluie avant la soirée animée par plusieurs DJ de la région (dont Teka B, Sacha Malice et Yves Deruyter) pour la soirée mousse (8 euros en prévente, 10 euros sur place)." Le dimanche reste la journée phare du week-end avec la balade en Mazda MX5 (9h), la marche gourmande (11h), la course de brouettes (16) et le blind-test (18h) mais aussi et surtout le Gymkhana tracteur, "où là au moins, on est certain de ne pas craindre les effets du mauvais temps", reprend Olivier Van Seymortier.

L’an passé, près de 10 000 personnes ont fréquenté le site de Molenbaix sur l’ensemble du week-end. "L’après-covid nous a permis de bien redémarrer. C’était une édition extraordinaire." Souhaitons au Gymkhana de ne pas vivre une édition trop tourmentée, marquée le partenariat renforcé avec la jeunesse 4x4 de Maulde. "On a acheté un chapiteau ensemble. Ils l’ont utilisé fin juin et on l’utilise début août. Plusieurs membres de l’organisation sont venus nous prêter main-forte pour le monter." Un bel exemple de solidarité entre les comités locaux.