Fille d’agriculteur dans une famille de 7 enfants, Anna a rencontré Maurice, qui allait devenir son mari, en 1950. Il était également fils de fermier et travaillait dans un abattoir. "Ils viennent s’installer à Pecq alors qu’Anna ne parle pas le français. Elle apprendra la langue en lisant des romans photos. Il faut également noter qu’Anna est déjà à l’époque réputée pour des écrits sans aucune faute ", résume Jean Delestrain lors de la petite fête donnée en l’honneur de la centenaire.

À 3h du mat pour aider à la boulangerie

Anna a donné naissance à six enfants, deux filles (Chantal et Anne) et quatre garçons (Jacques, Jan, Jean et Paul). Onze petits-enfants et dix-neuf arrière-petits-enfants complètent la famille, qui a également adopté un orphelin du nom d’Albéric.

C’est en 1953 que Maurice et Anna ont repris une boucherie à la rue de Tournai à Pecq. Malheureusement, un drame allait alors toucher la jeune femme, lorsque "le 21 mai 1962, son mari décède à l’âge de 50 ans. La voilà veuve à l’âge de 39 ans avec 5 enfants ".

Malgré tout, Anna continuera quelques mois les activités de la boucherie avant de se résoudre à la remettre et de s’installer dans une maison située rue de Courtrai à Pecq. Elle ne restera cependant jamais à ne rien faire. "Elle était très matinale et il lui arrivait de se lever à 3h le matin pour venir aider Paul, son fils à la boulangerie à Velaines". Jusqu’à ses 97 ans, Anna a habité à la rue de Courtrai à Pecq.

La centenaire a célébré son anniversaire au home Saint-Joseph, entouré des siens. Bon anniversaire et félicitations à elle !