La vie continue et la fête aussi, dès jeudi au chapiteau de Velaines

Organiser ? Laisser tomber ? Le comité s’est réuni lundi et a décidé de ne pas se résoudre à annuler le chapiteau. Comme bien d’autres organisateurs, c’est sans doute la meilleure solution, le moyen de ne pas céder à la panique et de soutenir les bénévoles, de Péronnes ou d’ailleurs. "Nous visons un week-end festif et familiale, surtout le dimanche en proposant diverses activités afin de pouvoir accueillir les parents et leurs enfants. Nous souhaitons également renforcer la sécurité pour nos participants durant tout notre week-end suite aux derniers événements survenus le week-end dernier", avoue Pauline Schotte, secrétaire du FJA Tournai.

L’organisation doit évidemment attendre les mesures décidées lors du collège de police, qui se réunit en urgence mercredi matin.

Mais à Velaines, tout est prêt ou presque. "Les membres du comités étant principalement des agriculteurs, nous devons associer moisson et chapiteau étant donné la période, tout en restant organisés et motivés", poursuit Pauline Schotte.

Le programme détaillé de ces quatre jours

Jeudi 20 juillet : afterwork dès 17 heures.

Vendredi 21 juillet : balade mobylettes à travers la campagne de l’entité de Celles à 15h30, jeux inter-comités à 19h30 et soirée années 80/90 à nos jours à 22 heures.

Samedi 22 juillet : yellow party à 21 heures

Dimanche 23 juillet : balade à vélo familiale (parcours de plus ou moins 20 km) à 9 heures, balade de tracteurs ancêtres (gratuit - un repas offert par tracteur inscrit) à 10h30, beach-volley (équipe de 6 personnes - 20€/équipe) à 11 heures, repas campagnard

(18€/adulte et 12€ pour les enfants. Réservations par mail à fjatournai@gmail.com) à 12 heures, agri-jeux (ouverts à tous) à 16 heures et soirée de clôture à partir de 21 heures.