Molenbaix : après le drame, quelles solutions pour éviter un autre accident grave dans la rue du Village ?

Une fois rétabli, le couple avait écrit aux autorités celloises. "Nous ne voulons plus que d’autres drames ne surviennent à cet endroit. Si aucune signalisation routière n’est installée à ce carrefour où la visibilité est très mauvaise, des accidents pourraient se répéter et avoir un impact grave sur la vie des usagers de la route. "

Des propos malheureusement prémonitoires. Connor Lambert a perdu la vie à l’endroit même de la précédente collision, le mercredi 12 juillet. La lettre intégrait d’ailleurs ces mots: "pour que ça ne se reproduise plus"…

"Nous demandons rapidement des solutions concrètes"

Le couple en appelait aux politiques "responsables de l’aménagement et de la signalisation des routes " pour garantir la sécurité de tous les usagers à ce carrefour qu’il juge "très dangereux". Plus d’un an après l’accident qui, heureusement, n’avait pas fait de victime, aucun aménagement n’a encore été réalisé. "Nous demandons rapidement des solutions concrètes", reprend Nathalie Till. "L’aménagement de ce carrefour est peut-être un problème complexe. Toutefois, il nous semble assez facile de poser une signalisation annonçant la dangerosité de cet endroit afin d’éveiller la vigilance et la prudence de chacun aux quatre coins de ce carrefour. Rendre ce lieu moins dangereux par des actions concrètes est aussi le principal hommage que l’on peut rendre à Connor et sa famille", concluent les deux personnes à l’origine du rassemblement.