Hommage à Connor en présence de ses parents à Molenbaix: "vous n’êtes pas seuls dans votre tristesse"

Connor Lambert avait 25 ans lorsqu’il a été mortellement percuté par un camion, mercredi matin, dans la rue du Village.

Le cortège s’est d’abord réfugié dans l’église pour se recueillir. Il s’est ensuite dirigé à l’endroit où Connor a perdu la vie et où vient d’être érigé un petit mémorial avec la photo du défunt.

©EdA

À l’origine du rassemblement ; Valérie et Emmanuel Thill, qui ont appris la présence des parents de Connor en dernière minute et les ont épaulés avec énormément d’empathie. "Cycliste professionnel, membre d’une école de formation, il accompagnait un groupe de jeunes cyclistes afin de leur faire découvrir les routes de notre région", témoigne Valérie Thill. "Comme beaucoup d’habitants de Molenbaix, nous sommes touchés par ce terrible accident. Nous ne connaissons pas Connor, mais nous imaginons combien il était apprécié par ceux qui l’entouraient. Il avait décidé de vivre sa passion pour le vélo et souhaitait transmettre son enthousiasme et son expérience aux plus jeunes. Nous ne pouvons rester indifférents à la perte d’une vie pleine de promesses, surtout quand celle-ci survient à l’entrée de notre village. Nous pensons beaucoup à ses parents et à ses proches en ce moment. Nous, habitants de Molenbaix, nous voulons vous dire que nous aimerions vous serrer dans nos bras et vous donner de l’énergie dans l’immense épreuve que vous traversez. Par notre présence aujourd’hui, vous n’êtes pas seuls dans votre tristesse. "

©EdA

Des mots d’autant plus forts qu’ils sont prononcés dans l’église de Molenbaix, en présence du papa et de la maman du jeune australien. Avec beaucoup de courage, le père du défunt a pris la parole pour "remercier toutes les personnes présentes" à leur côté dimanche soir et parle d’une présence "réconfortante", avant d’être chaleureusement applaudi.

En mémoire de Connor, plusieurs Molenbaisiens ont respecté un moment de recueillement et déposé des bouquets de fleurs à l’endroit où le petit mémorial a été érigé. Le papa de Connor a tenu à remercier un par un les personnes qui les ont accompagnés lors de ce douloureux hommage. À Molenbaix, le décès de Connor restera dans toutes les mémoires. Ce moment de solidarité autour des parents du jeune australien le restera tout autant…

Claude, Pascal, Connor : que des victimes "de trop"

Ces derniers mois, plusieurs accidents mortels impliquant des cyclistes ont particulièrement marqué les esprits. On pense évidemment à celui qui a coûté la vie au Tournaisien Pascal Duquenne, dans le Nord de la France en avril dernier. On se souvient aussi de la mort de Claude Deneubourg, le septuagénaire renversé par un camion dans le contournement de Lessines, en février. Le décès brutal de Connor Lambert mercredi à Molenbaix s’ajoute à une liste déjà bien trop longue. Il rappelle aussi qu’une sortie ou une balade, aussi banale soit elle, peut malheureusement tourner au drame. En Belgique, le nombre de cyclistes morts après un accident est d’ailleurs plus important sur les six premiers mois de l’année 2023 que sur la première moitié de l’an passé (11 contre 10 décès). En revanche, le nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste a diminué en passant de 2 262 à 1 992 sur la même période. (source: Institut Vias).