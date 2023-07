Nouvelle revue communale et nouveau site internet pour la commune de Celles !

La publication se caractérise ainsi: nouveau contenu, reportages, visages de l’entité, témoignages et conseils pratiques. "Grain de Celles" paraîtra dorénavant quatre fois par an, au fil des saisons. "Une publication qui se veut le reflet de la vie de l’entité, de son caractère rural, de tous ceux qui contribuent à son fonctionnement au quotidien, à son identité, le reflet aussi de ceux qui témoignent de son dynamisme et qui véhiculent son image positive à l’extérieur du territoire communal", précise la commune dans un communiqué. Quant au nouveau site internet, il se veut moderne et pratique. Ses caractéristiques, son contenu: des actualités de la vie locale, l’agenda des départements (culture, bibliothèque, environnement, plan de cohésion sociale…), les infos travaux et mobilité dans l’entité, la présentation des différents services communaux, des élus du collège et du conseil communal, les documents légaux, un formulaire de contact vers chaque département communal et un accès à l’e-Guichet sécurisé pour les démarches administratives (actes, extraits, certificats…). "Aujourd’hui, les citoyens attendent d’une administration communale moderne de pouvoir effectuer en ligne des démarches administratives. C’est désormais possible, 24h/24 et 7j/7, de manière sécurisée ", se réjouit le bourgmestre Michaël Busine. Ces démarches peuvent toujours être effectuées dans les bureaux de la Maison de l’Entité aux heures habituelles d’ouverture.