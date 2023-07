D’abord parce que le Schéma de Développement du Territoire est un document de 500 pages assez lourd en termes techniques, mais aussi parce qu’il a été soumis à la dernière minute aux communes wallonnes, qui ont trente jours pour remettre un avis. Le bourgmestre cellois pointe plusieurs anomalies. "On oublie la prospérité du milieu rural puisque les agriculteurs passent à la trappe. C’est oublier la vocation des terres qui servent à nous nourrir", entame Michaël Busine.

"Dans ce document qui trace les grandes lignes du développement territorial wallon, on définit des centralités, des zones où pourraient vivre 75% des habitants d’une commune. On veut que d’ici à 2050, Celles devienne un Avelgem bis, où les immeubles poussent comme des champignons puisque l’étalement est proscrit ou très limité. Le SDT ne prend pas en compte les hameaux isolés et les bourgades, qui font le charme de notre entité", analyse le bourgmestre.

En l’état, Celles serait la seule "centralité". Exit donc les autres villages. Le maïeur critique également l’aspect mobilité "conçue avec une vision urbaine, sans tenir compte de l’offre réduite en milieu rural" et l’hypothétique Schéma de Développement Communal qui doit suivre. "Le coût pour réaliser un tel outil est estimé à près de 150 000 euros. Le travail serait extrêmement difficile et fastidieux pour nos agents qui héritent de l’urbanisme. En l’état, seul le plan de secteur fait foi. Comment dira-t-on à une personne qu’elle peut bâtir sur son terrain aujourd’hui mais qu’elle ne pourra plus le faire demain ? Et sans compensation en Wallonie, contrairement à la Flandre. "

Pour Jean Delestrain, cet élément marquerait "le retour du clientélisme." L’échevin précise que la Boucle du Hainaut est reprise comme "élément essentiel" du SDT.

Le conseiller indépendant Thierry Eeman s’étonne du "manque de connaissance du terrain" autant que des "projets mal ficelés".

Même discours pour le conseiller PS Yves Willaert qui déplore le fait qu’un point aussi important soit débattu dans la précipitation. "Osons notre ruralité ? Notre devise devrait se muer en défendons notre ruralité. La Wallonie picarde apparaît comme la banlieue de Mons. C’est comme si les personnes en charge du SDT s’étaient fiées à Google Maps pour pondre le SDT."

Comme pour la Boucle du Hainaut ou le projet éolien de Molenbaix, le conseil communal a rejeté en bloc ce Schéma de Développement du Territoire.