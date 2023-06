Elicio indésirable à Celles: "Oui au Pays des Collines, non au Pays des Éoliennes!" (vidéo)

Le bourgmestre, plusieurs échevins et conseillers ainsi que la députée Véronique Durenne ont répondu à l’appel du comité d’opposants jeudi soir. Au total, près de cent personnes ont fait le déplacement jusqu’à la salle du café Le Village. Chose marquante: aucune voix dissonante ne s’est manifestée. Tous les propos allaient dans le même sens et tous les intervenants semblent regarder dans la même direction.

Celle d’un paysage que personne, à Molenbaix ou ailleurs, ne veut voir changer. "Assembler cinq éoliennes ici, ce serait une grande cicatrice dans le paysage", rappelle Ingrid.

Habitante de la rue du village, cette Molenbaisienne d’origine flamande a pris la parole pour rappeler tous les arguments évoqués depuis plusieurs semaines pour contrecarrer les plans d’Elicio. "L’objectif de cette réunion est d’informer sur l’avancée du dossier. Elicio devrait déposer son permis entre la fin du mois d’août et le mois de décembre. Nous ne baisserons pas les bras", précise l’une des chefs de file de Coup de vent entre les deux Monts. "Dès la demande de permis déposé, nous lancerons une pétition et avons pour objectif d’inonder la commune de courriers en réaction à l’enquête publique. Ce soir, nous répétons oui au Pays des Collines, non aux Pays des Éoliennes."

Si un précédent projet éolien s’est déjà concrétisé à Molenbaix, Thierry Eeman a rappelé que deux autres demandes (au Grand Breucq et le long de l’Escaut) n’ont pas abouti. " En conséquence, il ne faut pas baisser les bras. D’autant que la commune est totalement opposée à ce projet éolien également ", précise l’élu.

Michaël Busine l’a d’ailleurs rappelé pour rassurer les citoyens qui se posaient encore la question. Les autorités celloises campent sur leur position. "Il pourrait y avoir un intérêt financier pour la commune, puisque les éoliennes sont taxées. Mais cet intérêt financier n’a aucune valeur face à l’intérêt général", estime le bourgmestre.

Plusieurs avocats ont déjà été sollicités pour défendre les intérêts de la commune et des citoyens qui s’estiment lésés. Pour une opposition en béton ?