Travaux au cimetière d’Escanaffles: un lieu plus moderne avec des "endroits de vie"

Le chantier, mené par l’équipe des fossoyeurs de la commune, vise plus précisément à la création de 11 caveaux classiques pour cercueils, 78 cavurnes dont 26 pleine terre (de la terre dans la cavurne pouvant recevoir des urnes biodégradables), un espace columbarium pour 52 urnes funéraires et une aire de dispersion des cendres de 16 mètres carrés avec un arbre au centre de l’espace. Chaque cavurne pourra recevoir jusqu’à quatre urnes funéraires.

"Les aires de dispersion sont aujourd’hui pensées différemment ", précise Marie Windels, en charge du service environnement. "Elles permettent de se recueillir, de se poser… Elles sont des endroits de vie s’inscrivant dans une vision plus moderne de gestion des cimetières".

Au cimetière d’Escanaffles, le muret de l’aire de dispersion sera surélevé de 60 cm par rapport au sol et les cendres des défunts pourront être dispersées sur un empierrement concassé. Autour, on trouvera de la végétation et des bancs.

"Escanaffles est le premier cimetière de l’entité a bénéficié d’un tel réaménagement s’inscrivant dans le respect de la législation en termes de gestion des cimetières en Wallonie, un réaménagement qui correspond bien à notre volonté de créer des espaces reflétant mieux notre respect pour les défunts et les familles", précise encore Marie Windels.

Une transition entamée à Escanaffles et qui pourrait se poursuivre dans les autres lieux de recueillement de l’entité.