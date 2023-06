"Je me rendais au garage avec l’un de mes tracteurs lorsqu’en passant devant ces prairies, j’ai remarqué que des ballots étaient tombés, explique le propriétaire de l’Écurie de l’Officier. J’ai finalement constaté que 7 ballots de foin avaient été emportés dans une prairie, et 2 dans une autre petite prairie voisine. Le vol a été commis entre ce mardi et mercredi dernier… puisqu’après avoir fauché l’herbe, on laisse le foin quelques jours en prairie afin d’éviter les incendies par autocombustion lorsqu’on les rentre dans les hangars."

"Tout ce travail pour se faire voler"

Des ballots de foin qui semblent attirer les voleurs puisqu’un vol similaire de 9 ballots a été constaté à Espierre, de l’autre côté de la frontière linguistique. "C’est la première fois que nous entendons de tels faits, et c’est assez incompréhensible… Soit c’est pour l’argent en sachant que le prix du foin à la tonne s’élève en moyenne à 150 € la tonne et qu’un ballot pèse 250 kg. Soit c’est pour nourrir des chevaux… Comme pour nous parce que notre production de foin ne nous permet pas de gagner de l’argent, mais est simplement utilisée pour nos chevaux. Ce vol de 9 ballots de foin ne représente qu’une petite partie de notre production, environ 400 ballots cette année, mais cela reste rageant: tout ce travail, ces jours passés pour préparer le foin, pour au final se faire voler…"

Pascal Depraeter s’étonne également du modus operandi. "Les prairies sont assez isolées et l’accès est assez difficile, avec un chemin étroit, en cul-de-sac et sans éclairage. Ils devaient être plusieurs parce qu’on ne pousse pas et on ne porte pas un ballot de 250 kg tout seul… Ils étaient aussi bien équipés et organisés pour le transport."

Par son témoignage, l’agriculteur souhaite appeler ses homologues à la vigilance. "Depuis mardi, la nuit, je fais des rondes entre mes différentes prairies. J’ai aussi sécurisé les accès. "