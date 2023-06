Celles: programme fourni pour la semaine de l’environnement, qui s’achève dimanche à la Feuillerie

Initiation aux papillons, découverte des abeilles et du métier d’apiculteur, spectacles, animations diverses et, en clôture de cette semaine, le salon de l’Environnement (dimanche 11 à la Feuillerie): c’est un programme riche et varié qui se tiendra dans l’entité jusqu’à dimanche. "Durant cette semaine, nous allons parler de l’importance des insectes pollinisateurs et notamment les abeilles", explique Marie Windels, la responsable du service Environnement de Celles.