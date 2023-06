Situé depuis près de 300 ans à l’ombre du gros chêne de la rue du Château, le calvaire du village de Molenbaix avait été sectionné par la tempête Eunice, en février 2022. "Il était par terre, complètement éclaté, se souvient Jean-Paul Delbecke, initiateur du projet de restauration. Nous avons profité de ce malheur pour rentrer un dossier dans le cadre du budget participatif. Il a été retenu et, avec le comité paroissial et quelques riverains, nous avons lancé la procédure de restauration. Le résultat est là aujourd’hui et c’est un moment important dans la vie villageoise. "

Les travaux de restauration ont été menés par Jean Delacroix (dit le Grand Jean ou Big Moustache), dans les ateliers de Brico D à Celles. Toute la chapelle a été refaite, ardoises comprises, alors que la croix et le crucifix ont été sablés.

Le calvaire a été béni par le curé du village, l’abbé Ruelle, en présence des autorités communales et des habitants.

"Renseigné sur les cartes d’état-major et figurant sur d’anciennes photos, il aurait été dommage de simplement le voir disparaître", conclut Jean-Paul Delbecke. Si c’est la mémoire du village qui le dit…