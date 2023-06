Celles : les plaines de jeux en mode "préparation" (ne tardez plus...)

Pour occuper les enfants, une équipe de coordination et d’animation travaille d’arrache-pied depuis plusieurs mois. Elles sont trois coordinatrices, accompagnées de 9 moniteurs et monitrices brevetés et de 15 moniteurs et monitrices, "généralement des jeunes de l’entité occupés dans le cadre d’un job d’étudiant", explique Nicolas Gustin, responsable du service jeunesse.

Plusieurs réunions de préparation sont programmées au printemps. "Trois ", précise Louise Chantry, l’une des trois coordinatrices (avec Joséphine et Émilie), "d’abord pour faire connaissance, ensuite pour définir le thème de chacune des semaines".

Citons Disney, les 5 sens, les Jeux Olympiques pour ne retenir que trois exemples. "Il revient ensuite aux équipes de déterminer une journée type, les activités (ateliers, jeux, piscine, visites…) en essayant de coller au maximum au fil rouge de la semaine ".

Les plaines de jeux celloises qui connaissent depuis des années un énorme succès nécessitent une sacrée organisation. "Le travail préparatoire est énorme ", insiste Nicolas Gustin, "i l vise à déterminer tout ce qu’on y fera pour que les enfants se sentent bien, s’amusent simplement mais de manière ludique ".

Un pari qui est, chaque année, réussi grâce à l’investissement de cette belle équipe de jeunes !