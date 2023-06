"Fou", "irrespectueux", "déconcertant" : l’union fait la force contre le projet de cinq éoliennes à Molenbaix

En revanche, on ne s’attendait sans doute pas à des propos aussi lourds de sens. Parti pris: nous avons choisi de ne pas synthétiser le débat mais de donner la parole à tous les mandataires qui ont parlé publiquement, pour s’opposer avec véhémence aux cinq éoliennes projetées par Elicio dans la campagne celloise.

Michaël Busine: "Leur façon de faire est folle"

" De la part du collège échevinal, c’est encore et toujours un non absolu. La Réunion d’Information Préalable annonçait quatre éoliennes et nous en aurons cinq dans la demande de permis d’Elicio. C’est un projet surréaliste, irrespectueux pour les citoyens et pour la commune. L’impact serait très conséquent pour les voisins directs, mais il serait aussi conséquent pour tous les villages aux alentours. Ce qui est déconcertant, c’est surtout l’attitude des représentants d’Elicio, qui ont montré un détachement interpellant, un manque d’affect troublant. Leur façon de faire ? Je la trouve folle. L’impact de ces éoliennes hautes de 180 mètres serait bien plus important que le seul parc existant dans l’entité, celui d’Eneco (près de l’Escaut). Citons aussi le Code de Développement Territorial, qui stipule qu’un parc éolien doit notamment s’installer près d’un axe autoroutier. La rue Provinciale n’est pas une autoroute. Est-ce suffisant pour rendre le dossier caduc ? La commune est accompagnée par un avocat pour contrer les desseins d’Elicio. La défense était faiblarde du temps d’Eneco. Raison pour laquelle nous nous entourons d’un avocat doté d’une expertise sur la question. Nous avons les crédits suffisants pour les frais de justice (en réponse à une question du conseiler indépendant Therry Eeman). Nous mettrons de toute façon les moyens de défendre les intérêts de tous les Cellois."

Jean Delestrain: "Il y a bien d’autres solutions"

"Le groupe Objectif Citoyen a évidemment donné son feu vert pour désigner un avocat. Pour ma part, je m’oppose à Elicio avec une triple casquette. Celle du mandataire public, celle du riverain et celle du propriétaire terrien qui a refusé les sollicitations du producteur. Il y a d’autres solutions pour développer les énergies alternatives et d’autres endroits pour les réaliser."

Véronique Durenne: "Comme une cicatrice"

" Si tous les propriétaires terriens avaient décidé de faire bloc contre Elicio, nous ne serions pas obligés de nous battre. Nous ne devons cette passe d’armes qu’à ceux qui ont accepté le marché proposé par Elicio pour des raisons financières (19 000 euros pour l’expropriation des terres). La société est une pompe à fric. Même le représentant du bureau d’études m’a avoué qu’il n’avait jamais vu un projet aussi impactant. Quand on sait que la commune de Celles a déjà payé sa part au développement de l’éolien et qu’ Elicio n’a aucun scrupule vis-à-vis des riverains, il y a de quoi être révolté. Osons notre ruralité ? Notre slogan n’aurait plus aucun sens avec une telle cicatrice dans le paysage."

Yves Willaert: "Notre territoire, encerclé"

"180 mètres de hauteur, ça semble gigantesque. C’est bien plus que les cinq mâts qui ont été érigés à Molenbaix. Avec cinq autres éoliennes, le territoire de la commune serait encerclé. Les éoliennes actuelles contribuent largement au besoin de notre population. Elles perturbent d’ailleurs les riverains, dont je fais partie, par leur nuisance sonore."

Thierry Eeman: "Méfions-nous d’Elicio"

"Les réponses fournies auront de quoi rassurer et motiver les opposants. Mais méfions-nous d’Elicio, qui n’avait sollicité que 4 éoliennes lors de la réunion préparatoire. Je pense aussi que ce n’est pas suffisant de se limiter à un ou deux avocats. Espérons désormais que ce projet rejoigne les deux autres tués dans l’œuf, celui du Grand-Breucq et celui de Pottes. Il ne peut pas se faire et il ne se fera pas."

La commune de Celles a explicitement demandé au producteur d’énergie verte d’attendre septembre avant de déposer sa demande de permis, "par respect pour les citoyens cellois. Mais rien ne l’y oblige", conclut le bourgmestre.