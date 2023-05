Celles: familles en fête au parc communal ce samedi

La structure dispose d’un champ d’action fixé aux communes de Celles, Ellezelles, Flobecq, Frasnes et Mont de l’Enclus. C’est donc tout naturellement qu’elle décentralise ses activités en dehors de son Quartier Général.

Réunir les parents et leur progéniture

Au programme de l’après-midi ? Tout ce qu’on n’a pas à la maison, dont des bulles de savon géantes, des châteaux gonflables et des ateliers de jeux en bois.

L’idée de Le Hamo était aussi de réunir les parents et leur progéniture le temps de quelques heures, dans un contexte festif. Pour cela, l’ASBL met en place deux ateliers parents-enfants avec l’atelier jardinage (de 14h30 à 16h) et l’atelier tote-bag (le sac en tissu "fourre-tout", de 15h30 à 16h30).

Le PCS et ses animations

Toutes les activités sont gratuites, y compris celles organisées par le Plan de cohésion sociale, qui participe aussi aux festivités. Depuis que le parc communal est devenu un lieu public sans tabac (de nombreux Cellois l’ignorent encore), le PCS continue de sensibiliser à la problématique et organise un atelier coloriage "je respire", un lotto des odeurs et informera sur la consommation et les dangers du tabac. L’organisme prévoit aussi un atelier en mouvement, au rythme des percussions.

Renseignements auprès de l’Amo Le Hamo, au 0498/12.23.18 ou sur le hamo.be