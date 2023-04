Celles : la commune s’oppose fermement à l’implantation de 5 éoliennes défendue par Elicio

Préalablement au dépôt de la demande de permis unique, Elicio va organiser un atelier de présentation des premiers résultats de l’étude d’incidences relative au projet le lundi 15 mai 2023 (entre 17h et 20h) à la maison de l’entité.

Pour le collège communal de Celles, c’est toujours un non franc et massif. "Le collège communal de Celles garde la même ligne de conduite et utilisera tous les moyens légaux pour s’opposer à ce projet", précise la commune.

Rappelons la position de refus unanime du conseil communal prise en décembre 2021. Les élus s’appuient sur les conseils d’un avocat. La justification de la majorité ? "La commune de Celles a déjà accompli sa part du travail en termes d’énergie renouvelable et privilégie d’autres projets hors éolien en cette matière."

La semaine prochaine, un courrier sera adressé aux riverains concernés et un toutes-boîtes sera distribué dans la perspective de cet atelier pour lequel les personnes souhaitant y participer seront invitées à s’inscrire par mail.