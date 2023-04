Velaines : le chantier de la maison de village a débuté

L’échevine du Programme communal de développement rural (PCDR) se réjouit de cette avancée majeure dans un dossier qui a particulièrement traîné en longueur ces dernières années.

Dommage collatéral de ce projet à retardement: le montant des travaux, qui a grimpé de 800 000 à 1,2 million d’euros. "Le surcoût est important. Mais au regard de la conjoncture, on ne pouvait pas attendre un subside supplémentaire, au risque de voir la facture gonfler encore", estime l’élue.

D’autant que la Région wallonne a déjà revu l’enveloppe à la hausse en l’augmentant de 20 %, un fameux coup de pouce pour la commune. "C’était même assez inespéré", poursuit Axelle Chantry. "On a la chance de recevoir autant, il faut foncer sans trop tarder. Le temps est précieux et on en a perdu beaucoup trop à ce sujet."

Primordial pour garder une bourgade vivante

Le pouvoir subsidiant met la main au portefeuille à hauteur d’environ 600 000 euros, soit près de 50% du coût total de la future maison de village. Un bâtiment dont la conception s’est révélée participative. "Les riverains et les écoles ont été consultés pour définir le plus précisément possible les missions de la future maison de village."

À la commune, les élus se sont rendu compte de la raison d’être d’un tel projet après cette consultation citoyenne. "Le village de Velaines est l’un des plus grands de l’entité. Il est aussi situé de l’autre côté de la route Provinciale, avec Popuelles. C’est une bourgade dynamique et je crois qu’on ne doit pas perdre cette vie de village. Avec une maison neuve et fonctionnelle, les associations auront un bel outil pour leurs festivités et leurs rassemblements. Si on veut que la vie à la campagne ne se résume pas qu’aux cités-dortoirs, il faut nourrir ce genre de projets."

Axelle Chantry évoque aussi la possibilité de "développer et décentraliser" différentes activités qui ont lieu dans le grand bâtiment de l’administration communale, à Celles, pour étoffer l’agenda de la future maison de village. Celle-ci devrait accueillir ses premiers visiteurs dans les deux ans, mais l’échevine espère voir la construction terminée "avant la fin de l’année 2024."